Porto San Giorgio, ecco l'ordinanza di Ferragosto: i divieti riguardano le spiagge e il consumo di bevande

PORTO SAN GIORGIO- il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini ha deciso con gli organi preposti di adottare misure al fine di contribuire a evitare pericoli per l’incolumità pubblica. E' arrivata a tal proposito un’ordinanza urgente con il divieto, tra le ore 20 del 14 agosto e le 6 del 15 agosto, relativo ad una serie di comportamenti.

Il dettaglio

Sarà vietata: la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore; la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico; il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno; la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattina o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

Inoltre, resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue munite di occupazione di suolo pubblico.

Si è ritenuto, inoltre, di vietare l’accesso e lo stazionamento in tutte le spiagge dalle ore 00 alle ore 6 del 15 agosto, salvo specifici e limitati casi di esclusione.