Meteo, caldo africano a ferragosto con Nerone: tornano i 40 gradi. Quanto durerà

Sarà un Ferragosto all'insegna del caldo africano. Dopo il passaggio sull'Italia del Ciclone Circe l'estate è pronta a riprendersi la scena. L'anticiclone Nerone, che punta dritto verso Roma, comincia a muovere i suoi primi passi verso l'Italia e lo farà con molta lentezza.

Proprio per questo motivo che la terza ondata di caldo dell'estate 2023 sarà piuttosto lunga. Probabilmente durerà almeno 10 giorni abbracciando tutto il ponte di Ferragosto per terminare nella settimana successiva.

La stabilità e il sole sono i protagonisti indiscussi di questi giorni, ma occhio a qualche temporale improvviso e di forte intensità soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino, fenomeni che si concentreranno entro e non oltre il 17 agosto.

L'andamento

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, il Nord e la Sardegna saranno quelle più penalizzate dal caldo che potrà essere anche molto intenso con punte di 40 gradi possibili fino in Valpadana oltre che nelle zone interne del Centro e dell'isola.

Il Sud soffrirà meno con temperature che difficilmente potranno salire oltre i 35/37°C, ma ci sarà afa lungo le coste ad acuire la sensazione di caldo. I picchi anticiclonici e di conseguenza anche della calura sono attesi tra il prossimo weekend e l'inizio della nuova settimana, orientativamente nei giorni 20, 21, 22 agosto.

Quando finirà il caldo

Una lunga parentesi di caldo e bel tempo su tutto lo Stivale che si esaurirà prima della fine del mese di agosto.

Subito dopo i picchi attesi all'inizio della nuova settimana, infatti, la depressione atlantica responsabile del richiamo africano verso le nostre regioni dovrebbe spostarsi gradualmente verso il Mare del Nord, grazie a una rimonta anticiclonica azzorriana sull'Atlantico settentrionale.

Se i modelli confermeranno questa tendenza intorno al 24/25 agosto le correnti si disporranno dai quadranti nord occidentali e una o più petrurbazioni atlantiche potrebbero raggiungere l'Italia portando dei temporali e un consistente calo delle temperature. Si profilerebbe dunque, condizionale ancora d'obbligo una fine di agosto simile al suo inizio con instabilità e clima fresco. Naturalmente siamo ancora troppo lontani per parlare di previsione, ma la tendenza è questa.

Le previsioni di lunedì 14 agosto

Nord: Prevale il sole mattino, pomeriggio-sera con sviluppo di qualche temporale sui rilievi alpini e prealpini soprattutto occidentali. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 37.

Centro: Tempo stabile e soleggiato, salvo isolati e brevi rovesci di calore al pomeriggio sull'Appennino più settentrionale. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 33 e 38.

Sud: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni. Temperature in lieve aumento, massime tra 30 e 35.



Le previsioni di martedì 15 agosto

Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo un po' di variabilità su Alpi e Prealpi con qualche temporale pomeridiano o preserale. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 33 e 37.

Centro: Tempo stabile e soleggiato, con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano lungo la dorsale appenninica, specie della Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 38.

Sud: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni. Temperature in lieve rialzo, massime tra 31 e 36.

Le previsioni di mercoledì 16 agosto

Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo locale instabilità diurna in prossimità delle Alpi con qualche rovescio o temporale in sconfinamento all'alto Veneto. Temperature stabili, massime tra 33 e 37.

Centro: Tempo stabile e soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino Toscano, con qualche breve rovescio. Temperature stabili, massime tra 32 e 36.

Sud: Prevale il bel tempo, salvo lieve variabilità diurna sulla dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 36.