ANCONA - C’era anche Tommaso Marini, il campione del mondo di fioretto, alla serata in musica da SpiaggiaBonetti. Per lui una standing ovation da tutti i presenti, oltre agli auguri di una pronta guarigione visto che è reduce da un intervento chirurgico alla spalla. Tra gli altri c’era anche Marco Osio.

A proposito di feste è in arrivo quella di Ferragosto caratterizzata, come ogni anno da quella dedicata alla Madonna. Festa religiosa, organizzata dalla parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio che affonda le radici nel tempo, quando la gente veniva in processione dal Poggio, a piedi, dietro l’immagine della Vergine sul classico biroccio. Partirà, alle 9, in piazzetta, con la processione dietro l’immagine della Madonna, fino alla chiesa di Santa Maria, con l’Arcivescovo Angelo Spina ed il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e con a partecipazione della banda di Torrette. Alle 9,30, messa concelebrata da Mons. Spina e dal parroco don Aldo Pieroni. Al termine l’Arcivescovo benedirà le imbarcazioni radunate nello specchio di mare sottostante.

Quindi le autorità saliranno sulle batane per una processione in mare e ci sarà una sorta di processione in mare, fino al molo per il saluto ai bagnanti. Al termine vescovo, sindaco ed altre autorità si recheranno alla torre De Bosis, per un brindisi inaugurale, accolti dall’ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis.