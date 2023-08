ANCONA «Mai più un’estate come questa e come gli ultimi 15 anni. Non vogliamo più vedere l’assenza dal territorio. Vogliamo dare discontinuità al passato, anche per quanto riguarda gli eventi. Dal 2 settembre inizia un nuovo corso. Fino ad ora abbiamo svolto una ricognizione sulle problematiche della città e dalla Festa del mare si cambia». Parole, e auspici, del sindaco Daniele Silvetti in occasione della presentazione della tradizionale Festa del Mare.

La svolta

In programma il 2 e 3 settembre prossimi, si nutre di una nuova energia rispetto al passato, si rinnova in molti dei suoi appuntamenti, si arricchisce di contenuti, rendendo merito alla storia lasciando però spazio a un format completamente diverso che dedica spazio agli approfondimenti sulla tradizione marinara del capoluogo, alle attrazioni gastronomiche che legano Ancona al suo mare, per culminare nello spettacolo pirotecnico, passando per le forme artistiche di strada e nuove scenografie.

Lo show di luci

Con l’acuto finale dei fuochi d’artificio, domenica 3 alle 22,30 con una formula inedita, ed il concerto, sabato 2 settembre al Passetto, dei Tiromancino, gratis per tutti. «Fin da subito – ha spiegato l’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Economiche, Angelo Eliantonio – abbiamo coinvolto le associazioni economiche di categoria e il mondo della pesca per la realizzazione di questo importantissimo appuntamento. Cambiare il format è stato necessario per dare maggiore forza a una festa che proietta la nostra storia, gli usi e dà il là a nuove prospettive di crescita. La Festa del Mare, in questo senso, è una base di partenza. L’elemento identitario da cui Ancona non può prescindere è il rapporto fra la città ed il mare ed abbiamo voluto inserire nel format, che la settimana prima dell’evento presenteremo con tutti i dettagli, proprio il mondo della pesca». Sabato 2 settembre, ore 21, il palco posizionato ai piedi del monumento del Passetto ospiterà i Tiromancino, gruppo italiano guidato da Federico Zampaglione, che richiamerà anche fan da fuori Ancona e terrà il primo concerto marchigiano del 2023. Prima ci sarà l’inaugurazione della festa con il talk, ore 18, di approfondimento sulle tematiche legate alla pesca e a seguire il cooking show al Passetto, performance che vede la regia dell’Unione Cuochi Marche. Entusiasmo e spirito di collaborazione sono stati espressi dai rappresentanti di chi affianca il Comune nell’elaborazione della festa. Sono intervenuti, per conto delle categorie economiche e produttive, Andrea Curtatoni di Confcommercio, Raffaele Giorgetti di Cna Ancona, Paolo Longhi della Confartigianato, Pericle Truja dell’Accademia della Stoccafisso, Marco Bruciapaglia per la Stella Maris che si occuperà della parte commemorativa e Federico Bigoni di Federpesca Marche, che ha evidenziato come «il mondo della pesca ha tante potenzialità anche dal punto di vista turistico».