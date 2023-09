ANCONA - «La Festa del Mare è stata una scommessa vinta. Finalmente siamo in rampa di lancio, ora dobbiamo tenere alti i giri dell’entusiasmo che abbiamo riacceso in città». Guarda già avanti il sindaco Daniele Silvetti dopo il primo grande banco di prova della nuova giunta. «C’eravamo dati un obiettivo - dice il primo cittadino - ed era quello di ripartire da qui, avviare un nuovo corso. Gli sforzi organizzativi sono stati ripagati perché abbiamo visto una città in fibrillazione, con presenze registrate anche da tutte la regione».

Il nuovo corso fa rima con turismo. «Questo evento - continua Silvetti - è stato un punto di partenza ed è servito a far capire che Ancona è il capoluogo di regione e che può fare la sua parte con una programmazione di qualità, dialogando con gli operatori commerciali e le associazioni di categoria». Le immagini del concerto dei Tiromancino al Passetto hanno fatto il giro del web. «Sono un biglietto da visita, stiamo pensando di poter utilizzare quelle immagini per la promozione turistica del 2024». L’entusiasmo in città è stato palpabile anche ieri, con una giornata ricca di appuntamenti, tra la messa al Duomo, la processione in mare, la sfida delle batane e, infine, lo show dei fuochi.



Archiviata la due giorni della festa che celebra il legame tra la città e il suo mare, c’è già da passare ai prossimi eventi «perché Ancona sta tornando finalmente ad essere protagonista». Il 15 settembre è prevista la data zero dell’Anfiteatro romano. Una serata in collaborazione con la Soprintendenza («stiamo limando gli ultimi dettagli») per far rivivere con uno spettacolo il gioiellino del Guasco, libero da eventi almeno da dieci anni. Lo show dovrebbe essere suddiviso in tre segmenti: una visita guidata a spasso nel tempo, alla scoperta dei segreti della perla romana, a cui seguirà un aperitivo al tramonto curato dalla cantina anconetana Moroder. Per il gran finale, alle 21, sul palco allestito per l’occasione andrà in scena uno spettacolo di prosa.

E poi c’è la Notte Bianca, prevista - ma si attende la conferma - per il primo sabato di ottobre. «Vorremmo ampliare il più possibile - afferma Silvetti - il baricentro delle iniziative. Dunque, organizzare spettacoli diffusi non solo in centro, ma anche al Piano in maniera tale far vivere più parti della città».



Ancora: il cartellone di iniziative per Natale. «Ci stiamo già lavorando - dice il sindaco - prendendo contatti per gli arredi a tema, gli addobbi e gli eventi. Che culmineranno con lo spettacolo di Capodanno». È atteso un «concerto di rilievo», probabilmente con la presenza di un big. La parola d’ordine: «programmazione. Siamo proiettati al 2024. Vogliamo garantire uno standard di eventi di qualità, ma programmando e mettendo in mostra le potenzialità di questa città, che abbiamo riscoperto in questi due giorni. Ho ricevuto i complimenti anche da altri sindaci».



Ieri Silvetti si è preso un momento con la sua famiglia per passeggiare dal porto fino al Passetto, toccando con mano le reazioni dei cittadini: «Tanti apprezzamenti, ma anche suggerimenti per la prossima Festa del Mare. Una location che rimane ancora da esplorare? È piazza Pertini: si presta agli eventi e a un concetto di ulteriore aggregazione sociale. È nostra intenzione fare un focus anche su questa piazza». Obiettivo: riqualificazione.