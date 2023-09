Pazzi per Ancona, lo spettacolo dei diecimila al Viale GUARDA I VIDEO

ANCONA In 10mila al Passetto, forse anche di più, per i Tiromancino e per il nuovo corso di Ancona. Il bagno di folla davanti al Monumento è l’immagine simbolo del primo atto della Festa del Mare. Un successo di pubblico, coronato da una location d’eccezione. Dal Passetto al porto, Ancona si è tinta d’azzurro. È la prima giornata della kermesse, col suo carico di eventi, degustazioni ed iniziative. Una marea umana ha invaso corso Garibaldi sin dal tardo pomeriggio, quando ancora il sole splendeva alto sulla città. Il cuore dell’evento è inizialmente posizionato tra il Mercato delle Erbe e piazza Cavour.



Nel mezzo, musica ed esibizioni di artisti di strada.

All’ombra della statua del patriota italiano, le danze si sono aperte con un mercatino di prodotti legati alla tradizione del mare e non solo. Alle spalle di corso Garibaldi, nel Mercato delle Erbe era il cibo il vero protagonista con gli operatori dello storico mercato che si sono organizzati per offrire ai passanti taglieri di carne così come macedonie ed altri prodotti rinfrescanti. Ma è il clou è andato al Passetto con il concerto dei Tiromancino anticipati sul palco da un trionfante sindaco Silvetti. «Vogliamo celebrare la tradizione che ci lega al mare, questa è una grande festa di popolo che abbiamo voluto regalare alla città».

Ancora il sindaco: «Abbiamo promesso di rendere Ancona protagonista degli eventi. Da qui inizia il nuovo corso, vogliamo una città che diverta e si diverta». È stata davvero una festa. Un fiume di gente il Viale ieri sera, tante le famiglie con i bimbi, che hanno ingannato l’attesa del concerto con picnic improvvisati, panini e bibite sulle panchine. Una bambina piangeva perché era arrivata nel pomeriggio con la mamma e alla fine un gruppo di persone le si sono piazzate davanti e non le facevano vedere niente. Gente dappertutto, bar e ristoranti stracolmi. Alle 21.30 tutti gli occhi incollati sul palco all’ombra del Monumento che ospitava la band guidata da Federico Zampaglione.

Il cantante ha scherzato: «Vedo che siete pochissimi». Una battuta che ha strappato la risata ai 10mila del Passetto. La prima canzone: “Tra di noi”. Poi, via via, i più grandi successi della band. Sul palco anche Enula, star di Amici. Gongolava dietro le quinte del concerto l’assessore Angelo Eliantonio. «In due giorni raccontiamo il legame profondo tra Ancona e il proprio mare, valorizzando i tre chilometri di passeggiata da mare a mare dal Molo Rizzo fino al Passetto e mettendo al centro le attività economiche. Con loro abbiamo messo in piedi 29 percorsi del gusto e 21 appuntamenti in 10 location diverse. Questa è la festa della città».