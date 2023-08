Festa del Mare: aree blindate, park e navette. Ancona si prepara con il piano anti-caos traffico

ANCONA Una delle sfide cruciali per la due giorni della Festa del Mare di sabato e domenica sarà quella della mobilità. Intesa come superamento delle varie criticità create dalla presenza di migliaia di persone attese in centro per i tanti eventi che si svilupperanno in contemporanea in diverse location. Su come arrivarci in sicurezza, senza l'assillo del posto macchina da trovare, il vicesindaco ed assessore alla Mobilità urbana Giovanni Zinni snocciola consigli: «La prima cosa che mi viene in mente da dire ai nostri concittadini ed a quanti verranno da fuori città per questo evento, è usare l'automobile il meno possibile ed usufruire del servizio pubblico rafforzato che abbiamo messo in piedi per la Festa. Ovviamente ci saranno dei disagi, superabili con il buon senso e l'utilizzo delle disposizioni in materia», ha proseguito.

Le misure

Di concerto con la polizia municipale (presente alla conferenza stampa per presentare le misure anti caos traffico anche il vice comandante tenente Luca Martelli) «cercheremo di arrecare il minor danno ai residenti nella piena funzionalità della festa», è ancora il vicesindaco ad illustrare l'organizzazione della kermesse. Che aggiunge: «Sicuramente la Festa del Mare è un momento molto identitario per la nostra città e per questo vogliamo garantire la migliore accoglienza possibile. Quindi abbiamo predisposto bus navetta che da sud e da nord consentiranno di raggiungere agevolmente dai parcheggi scambiatori il cuore della manifestazione». La linea rossa, attiva solo per la giornata di sabato 2, partirà dal parcheggio dello stadio Del Conero, passando per lo scambiatore di Tavernelle, l'asse attrezzato e arrivando a piazza Cavour. L'auspicio dell'amministrazione è che chi viene da sud lasci l'auto al Del Conero e raggiunga il centro con il bus, così da evitare ingorghi e traffico intenso.

I parcheggi

La linea blu, invece, sarà operativa per entrambe le giornate della Festa e servirà la zona nord - «invitiamo gli amici di Senigallia a venire a vedere la nostra Festa del Mare», scherza Zinni -: partenza da piazza Ugo Bassi e tappe a piazza Rosselli e agli archi, fino a raggiungere piazza Cavour.

Il significato

A questo si aggiunge l'apertura fino a tardi di tutti i parcheggi in queste aree: da piazza d'Armi agli Archi, passando per il Traiano, il Cialdini e l'Umberto I. Il vice sindaco ha poi parlato della grande attenzione per la disabilità: «Abbiamo riservato 35 posti auto per persone diversamente abili, per raggiungere agevolmente l'area del concerto dei Tiromancino, tra via Volterra e l'area pedonale nei pressi del concerto». Infine, la decisione di «attivare il Coc in modo di avere anche tanti volontari della Protezione civile a supporto per garantire lo svolgimento senza intoppi di queste bellissime giornate ed in previsione di un massiccio afflusso di gente». Soprattutto al concerto dei Tiromancino, che andrà in scena tra il Monumento ai Caduti e la fermata dell'autobus, in una zona che potrebbe accogliere almeno 15mila persone, quindi in sicurezza visto che per l'evento ne sono attese 5mila.

Zinni ha anche espresso l'auspicio che questa festa possa diventare negli anni sempre più un grande evento. «La Festa del Mare, che abbiamo rinnovato e rilanciato ha detto - rappresenta in modo forte la nostra identità e le nostre radici. Il rapporto profondo e intenso che esiste tra l'uomo e il mare è infatti un elemento di forte identità e di spiritualità, che ci unisce profondamente e dà alla nostra comunità un destino comune. Vogliamo risvegliare negli anconetani il rapporto con il proprio mare». In conclusione, l'invito del Comune, rivolto a tutti i cittadini non solo anconetani, ma di tutta la provincia e della regione, è dunque quello di partecipare numerosi alla Festa del Mare, ma evitando quanto più possibile di arrivare in centro in auto.