Festa del Mare, bagno di folla al Passetto: in 12mila al concerto dei Tiromancino I VIDEO

ANCONA - Tanta gente come era facile prevedere per una festa che ha una tradizione forte e un significato importante per Ancona. Il meteo gradevole, il programma della serata e un Passetto che con il passare dei minuto si è riempito di gente e di colore. Anche un po' di paura per un malore che ha colto un cittadino con l'immediato intervento dei soccorritori e quindi l'attesa per lo start del concerto dei Tiromancino con l'assessore Eliantonio che ha stimato in diecimila i cittadini che stanno partecipando all'appuntamento. Ma la stima è aumentata nel corso della serata: almeno 12mila per arrivare a 15mila con un sold out da ricordare.

La Festa del Mare proseguirà domani.

Alle 10 verrà deposta una corona d’alloro al porto, poi il carosello di mercatini, degustazioni (nei due mercati della città, le Erbe e il Centrale) ed esibizioni di artisti di strada. Festa grande, ancora, in piazza del Plebiscito, dove dalle 23 un dj set de “La Regina” animerà all’unisono i locali del cuore della movida anconetana. Il gran finale alle 22,30: per trenta minuti il cielo di Ancona si colorerà grazie allo spettacolo pirotecnico organizzato dai campioni internazionali in carica della Fonti Pirotecnica presso il molo Rizzo, di fronte all’arco Clementino.