Si stende sui binari per farla finita: ragazzo salvato in extremis

PORTO SAN GIORGIO - Tragedia fiorata ieri sera alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, dove è stato salvato in extremis un ragazzo che veva l'intenzione di farla finita.

Erano circa le 20 quando i passanti hanno notato un ragazzo dell'entroterra che si aggirava intorno ai binari, per poi stendersi. Immediato è partito l'allarme ai carabinieri che, come prima cosa, hanno chiesto alle ferrovie di sospendere il traffico dei treni. Poi hanno raggiunto il ragazzo e parlandoci sono riusciti a farlo recedere dai suoi intenti. Il ragazzo è stato poi portato all'ospedale per accertmaneti da un equipaggio di soccorritori della Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

