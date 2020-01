Stava rubando soldi e gioielli in un casa: ladro arrestato con le mani nel sacco

SAN BENEDETTO - Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del crimine diffuso sul territorio, in particolare di contrasto ai furti in appartamento, la squadra volante del commissariato di San Benedetto unitamente alla pattuglia della polizia stradale del distaccamento hanno tratto in arresto N.V. 37enne georgiano, sorpreso a rubare all’interno di una abitazione. Tratto in arresto, è stato appurato che il malfattore si era impossessato di danaro e alcuni gioielli tutti recuperati e restituiti al legittimo proprietario. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Marino del Tronto.

