Mondolfo, presa la banda di topi d'appartamento croati: arrestati mentre dormono nella loro villa

MONDOLFO - Brillante operazione dei carabinieri di Fano, he hanno assicurato alla giustizia una banda di topi d'appartamento croati, ritenuta responsabile di un colpo in casa di un cittadino cinese a Mondolfo nell'ottobre scorso.

In quell'occasione, l'allarme di alcuni cittadini, pubblicamente ringraziati dagli uomini dell'Arma, premise di acciuffare il palo del banda, sopreso su un'altalena mentre i complici colpivano. E da quel giorno prese il via l'operazione "Flaminia", tesa a stroncare le azioni della banda di ladri pendolari che si muovevano, appunto, lungo la direttrice dell'antica via consolare. Il blitz è scattato all'alba a Cisterna di Latina: in manette sono finiti tre corati, di 21, 33 e 38 anni, tra cui anche padre e figlio. I tre sono stati presi mentre dormivano nella loro lussuosa villa.

