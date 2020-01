Razzia dei ladri nelle case. Trafugati denaro e collane con i proprietari assenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO - Rubate collane e oggetti preziosi negli appartamenti in assenza degli inquilini.commessi nel tardo pomeriggio e poco prima di cena tra le 18 e le 20 alla periferia di. I colpi sono avvenuti all’inizio del fine settimana.LEGGI ANCHE:Sono stati gli stessi inquilini ad accorgersi dei furti una volta rientrati in casa e dopo aver constatato l’effrazione delle finestre e il disordine nelle stanze messe completamente a soqquadro dai malviventi che hanno rovistato dappertutto nelle varie camere alla ricerca soprattutto di soldi ma anche di monili, oggetti d’oro e preziosi in genere. Colpi e raid studiati osservando le abitudini degli inquilini. La banda dei balordi è entrata in azione l’altro pomeriggio mettendo a segno i furti nello stesso quartiere.