Ha un ditta ma non presenta le dichiarazioni dei redditi e occulta 340mila euro: l'evasore totale è irreperibile

MAROTTA - Ha un fiorente ditta di montaggio di stand e infissi a Marotta, ma per due anni non ha presentato alcuna dichiarazioni dei redditi, occultando qualcosa come 340mila euro di ricavi, ma l'evasore totale è irreperibile.

La Guardia di Finanza di Fano ha scoperto un imprenditore di origini peruviane che non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2017 pur operando da anni nel settore del montaggio di stand e infissi nella zona di Marotta. Le Fiamme Gialle hanno cercato di quantificare l’evasione fiscale dell’imprenditore, concentrando la loro attenzione sull’analisi dei dati scaturiti dalle banche dati e dalle fatture di acquisto e di vendita rinvenute in sede di accesso, accertando la mancata dichiarazione di oltre 340.000 euro di ricavi, per gli anni d’imposta 2017 e 2018 e la totale mancanza di qualunque documento contabile, così da qualificare il contribuente come “evasore totale”. Il rappresentante legale dell’azienda, nel frattempo, faceva perdere le proprie tracce, rendendosi totalmente irreperibile e obbligando i militari a far intervenire, per essere assistiti nel corso delle attività, il professionista presso cui era domiciliata la sede dell’azienda: un commercialista della zona, del tutto ignaro delle gravi irregolarità commesse dal suo cliente. All’esito del controllo, pertanto, le contestazioni, che hanno riguardato, oltre all’evasione fiscale, anche l’occultamento e la distruzione dei documenti contabili, sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate attivando, contestualmente, le procedure di ricerca del destinatario, attraverso gli ufficiali giudiziari e gli uffici comunali di Ancona, dove è risultato avere, almeno formalmente, la sua residenza in Italia.

