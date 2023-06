PORTO SANT’ELPIDIO - Un divertimento tanto stupido quanto pericoloso, impazzano i video su YouTube e per imitazione l’infido gioco è arrivato a Porto Sant’Elpidio. Sono dovuti intervenire i carabinieri venerdì sera alla stazione ferroviaria perché alcuni ragazzini erano stati visti piazzare i sassi sui binari.

Erano da poco passate le 19 quando qualcuno ha allertato la polizia ferroviaria e di lì a pochi minuti sono intervenuti i militari dell’Arma che indagano sull’accaduto. La zona è stata messa in sicurezza e non ci sono state conseguenze sul transito dei treni. Sul caso indagano i carabinieri perché i ragazzini all’arrivo delle forze dell’ordine erano spariti e dunque per il momento restano ignoti, ma le telecamere dovrebbero aiutare a capire chi sono. Purtroppo pare sia questo un fenomeno che spopola in tutta Italia, ragazzini che collocano sassi sui binari semplicemente per il gusto di vederli schizzare al passaggio dei treni. In altri casi i ragazzini sono stati sorpresi dalla Polfer.

In questi casi i ragazzini non sono perseguibili, essendo minorenni, ma ai genitori, se mai si arriverà a scoprire di chi si tratta, il diritto di una bella punizione. Perché si tratta in ogni caso di attentato alla sicurezza dei trasporti, non è cosa da poco. Quindi in automatico in questi casi scatta anche l’informativa alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. In questi casi i genitori, sempre se si arriverà a stabilire di chi si tratta, dovranno pagare una multa così come prevede il regolamento di polizia ferroviaria.



A Porto Sant’Elpidio si è molto dibattuto, alle ultime elezioni amministrative, di politiche giovanili. In programma con il sindaco Massimiliano Ciarpella gli organi consultivi, spazi di aggregazione e lo sportello da gestire in partenariato, in collaborazione con cooperative e imprese sociali.