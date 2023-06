PETRITOLI - Ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Ne dovrà rispondere una donna 52enne di Monterotondo, nel Lazio, identificata e denunciata dai carabinieri della stazione di Petritoli. Si è conclusa l’attività d’indagine dei militari, iniziata quasi due mesi fa, in seguito alla denuncia presentata da un residente della zona, che aveva subito il furto di una carta bancomat. Era il 19 aprile, infatti, quando in caserma si è presentato un uomo del posto, segnalando di aver subito il furto della sua tessera ed un consistente ammanco di denaro.

La ricostruzione



Il lavoro delle forze dell’ordine ha richiesto diverso tempo per raccogliere una serie di prove, analizzare le immagini degli impianti di videosorveglianza, monitorare gli spostamenti di denaro. Decisivi soprattutto, per il buon esito delle indagini, i prelievi fraudolenti, per una somma complessiva di 1000 euro, effettuati sulla carta della vittima. Gli inquirenti sono arrivati così ad accertare l’identità della donna che aveva materialmente prelevato il denaro dagli sportelli Atm. Non ci sono invece elementi sufficienti per accertare che sia la stessa persona ad aver sottratto la tessera bancomat al derubato, di qui l’accusa di ricettazione. L’autorità giudiziaria, informata dai militari della caserma petritolese, hanno condiviso i risultati investigativi e provveduto alla denuncia a piede libero della cinquantaduenne.



La campagna



Da parte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo si ribadisce il massimo impegno di tutte le pattuglie e le stazioni distribuite nel territorio fermano a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, combattendo ogni forma di illecito e di illegalità che minaccia il tessuto sociale. L’ultima operazione evidenzia il lavoro reso ad assicurare alla giustizia chi commette reati.