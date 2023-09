Ragazzo di 21 anni di Ancona investito da un treno a San Rocchetto di Castelfidardo. «Si è suicidato». Circolazione sospesa, ritardi sulla linea

OSIMO – Tragico investimento sui binari: una persona è deceduta, travolta da un treno sulla linea Adriatica. Si tratterebbe di un 21enne di Ancona. L'incidente è avvenuto attorno alle 16,30 nella tratta dopo Osimo Stazione, in direzione sud, ad un centinaio di metri dalla stazione in zona San Rocchetto di Castelfidardo. Sul posto si sono portati il personale del 118 con l'eliambulanza, la polizia ferroviaria e gli agenti del commissariato di Osimo.

«Gesto volontario»

Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze si tratterebbe di un gesto volontario, dopo aver raggiunto il posto sulla propria auto.

Il macchinista avrebbe riferito di aver visto il giovane lanciarsi sul treno prima di essere travolto. Il corpo del giovane è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco e personale Polfer.

Circolazione sospesa

La circolazione è stata sospesa in attesa dell'intervento del magistrato, nel tratto tra Varano e Loreto. Trenitalia segnala che i treni dell'Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali possono subire ritardi. In particolare. Il Frecciarossa 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50) è fermo ad Ancona, come il Frecciarossa 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50) e l'Intercity 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49), mentre l'Intercity 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40) è fermo a Loreto.