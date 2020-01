Malore fatale alla guida, trovato morto all'interno dell'auto sul bordo della strada

Ultimo aggiornamento: 16:05

MACERATA - Un uomo di 66 anni è stato trovatopoco fa all'interno della sua auto ferma ai bordi di una strada a. L’allarme è scattato intorno alle 15 e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e laper svolgere tutti gli accertamenti del caso. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili in quanto per l’uomo non c’era già più niente da fare. Da chiarire le circostanze del decesso anche se, dai primi riscontri, dovrebbe essersi trattato di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. L'uomo, forse dopo i primi segnali del malessere in corso, è riuscito a fermarsi accostando ai lati della strada.