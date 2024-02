Non risponde al telefono e al campanello, uomo trovato a terra dopo una brutta caduta a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Allarme stamattina in viale della Vittoria per un uomo che non rispondeva a campanello e telefono. Sul posto la Croce Azzurra e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno aperto una finestra della casa, si sono introdotti nell’abitazione e dato modo ai sanitari di entrare. L’uomo era a terra, bloccato sul pavimento a causa di una caduta. Dopo aver ricevuto le prime cure è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo.