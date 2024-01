Porto San Giorgio, il tuffo di Capodanno tra raccolta fondi e concorso fotografico IL VIDEO

PORTO SAN GIORGIO - Tradizione rispettata. Anche stavolta i più coraggiosi hanno risposto all'appello per il classico tuffo di auguri di Capodanno nel tratto di spiaggia libera tra gli chalet Delfino Verde e Amorino. Un appuntamento sentito anche perchè questa è l'occasione per raccogliere fondi da destinare alla Croce Azzurra e da quest'anno a conferma dell'interesse sempre crescente dell'iniziativa ecco anche un concorso fotografico amatoriale "Il mare d'inverno" per la promozione di questi scenari incantevoli anche quando fa freddo.