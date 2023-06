Numana, punto da un insetto non riesce più a respirare: apprensione per un 15enne

NUMANA - Paura questa mattina a Numana per un ragazzino di 15 anni che, a seguito della puntura di un insetto, probabilmente un calabrone, ha avuto una violenta reazione allergica al punto da non riuscire quasi più a respirare.

I soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi, allertati dai genitori che, spaventatissimi, l’hanno accompagnato nella vicina sede della Croce Azzurra di Sirolo. Il 15enne era nel pieno di uno choc anafilattico: vista la gravità della situazione, sul posto è intervenuta l’automedica di Osimo ed è stata attivata anche l’eliambulanza. Il giovane, sottoposto a una terapia d’urto per contrastare la crisi allergica, è stato poi trasferito in volo a Torrette con un codice di massima gravità. Ora è ricoverato all’ospedale regionale in osservazione per verificare l’evolvere del quadro clinico.