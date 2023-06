​Ancona, colpisce e prende a gomitate i poliziotti: in manette un 26enne. Gli agenti al Pronto Soccorso

ANCONA- Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un ragazzo 26enne, di origine nigeriana, arrestato ieri (13 giugno) dalle Volanti in zona Piano ad Ancona. Lo stesso, già noto per essere vicino ad ambienti di spaccio, era stato notato in via delle Grazie con camminare a passo spedito.

LEGGI ANCHE: Una sostanza tossica nei prodotti per capelli: sequestri e denunce a Falconara in tre negozi

La colluttazione

Dopo essere stato raggiunto, il giovane ha cercato di scappare reagendo a suon di gomitate e colpi una volta raggiunto. Solo a fatica gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo e condurlo in Questura. A proposito di agenti, questi ultimi sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche con prognosi che vanno dai sette ai quindici giorni.