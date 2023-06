​Una sostanza tossica nei prodotti per capelli: sequestri e denunce a Falconara in tre negozi

FALCONARA- Profumi, bagnoschiuma, creme corpo, dopobarba e lacche per capelli esposti e messi in vendita a Falconara in tre negozi gestiti da due cittadini di nazionalità cinese contenevano la sostanza nociva Lilial, anche nota come «Butylphenyl methylpropional», vietata dal Regolamento Ue da marzo 2022.

L'intervento

Da qui è scattata l'indagine della Guardia di Finanza di Falconara che ha sequestrato 200 prodotti e segnalato i due imprenditori alla Procura. Il Lilial, secondo il Comitato per la valutazione dei rischi, rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità e, quindi, ne è stata preclusa la commercializzazione in ogni modo.