«L'errore molto comune quando si lavano i capelli»: l'avvertimento dell'esperto hairstylist e la semplice soluzione

La cura dei capelli varia da persona a persona: se si ha una capigliatura più riccia bisognerà utilizzare determinati prodotti e in un certo ordine, mentre la routine sarà diversa nel caso di capelli tendenti al liscio. Lo stesso vale per tante altre differenze, tra il capello grasso e quello secco, la sensibilità della cute, il fatto di avere capelli folti, delicati, fini e via dicendo.

Per questo motivo, quando un esperto decide di condividere le proprie conoscenze con il grande pubblico dovrà dare consigli specifici a seconda del tipo di capello di cui vuole parlare. Eppure, ci sono dei consigli universali che vanno a correggere degli errori estremamente diffusi. Tra questi, uno è relativo al lavaggio e Matt Newman, content creator e hairstylist, ha rivelato di cosa si tratta e come risolverlo in maniera semplice e veloce.

L'errore e la semplice soluzione

Newman, con il nickname social @mattloveshair, pubblica molti contenuti riguardanti la cura dei capelli e la sua esperienza come hairstylist gli dà molte occasioni di notare le varie abitudini delle sue clienti. La rivelazione riguardo l'errore estremamente comune commesso quando si lavano i capelli, in effetti, è arrivata proprio durante il lavoro.

«Non risciacquate bene il balsamo dai vostri capelli», dice Newman, chiaramente, mentre si trova nel giardino di casa sua, sotto il getto dell'acqua, per dare una dimostrazione pratica di cosa è necessario fare. «Sono passato di casa in casa per anni per fare le messe in piega.

Funzionava che i clienti prendevano appuntamento tramite l'applicazione e si dovevano far trovare con i capelli già lavati quando arrivavo all'appartamento».

«Così ho capito che questo era il problema», continua, «Anche se non c'erano degli accumuli visibili di balsamo, passando le dita sui capelli era chiaro che c'erano dei residui, si sentiva che non erano stati risciacquati bene. Dunque - aggiunge l'esperto - consiglio di risciacquare le due parti separatamente. Prima una parte, poi l'altra. Inoltre, invece di fare così - e passa la mano sulla parte superficiale dei capelli - dovreste provare in questo modo», conclude, districando i capelli con le dita.

Molti hanno ringraziato il content creator per il consiglio, ammettendo che dopo aver visto il video e aver fatto attenzione al lavaggio, i loro capelli sembrano molto più in salute e brillanti. Alcuni hanno fatto notare che anche in questo caso dipende dal tipo di capello, dato che - per esempio - chi ha i capelli ricci spesso lascia il balsamo senza risciacquarlo. In questo caso, tuttavia, si tratta solitamente dei così detti "leave-in conditioner", vale a dire un balsamo fatto apposta per non aver bisogno di risciacquo.