Capelli belli e sani? L’ayurveda ci aiuta con maschere e trattamenti. Come lo Shiro lepa, che significa testa (shiro) e pasta medicamentosa (Lepa), utile per detossinare e far risplendere i capelli. Secondo la medicina tradizionale indiana, le maschere per la nostra chioma andrebbero usate una o due volte la settimana. Ma questa disciplina offre molto altro, ad hair stylist e non solo, in tema di beauty. Un vero esperto è Marco Spurio, titolare di Glamour parrucchieri di Maltignano, parrucchiere olistico, specializzato in colorazioni vegetali e trattamenti di tricologia cosmetica. «La tricologia - spiega - si occupa delle anomalie del cuoio capelluto e dello stelo del capello. Per avere capelli lucidi, folti e sani, bisogna partire dalla base e cioè da dove hanno origine». Nel suo salone, tra i pochissimi nelle Marche, si è soliti effettuare, prima di selezionare un qualsiasi shampoo, una sorta di tagliando con una microcamera che consente di vedere le condizioni in cui versa il capello.

Il trattamento

Il procedimento, fa sapere Spurio, inizia con un’oliazione cutanea. Tutto viene eseguito con olio tiepido, un mix di riso, brahami e sesamo. Quindi viene eseguito un massaggio che interessa anche la zona del collo e del trapezio. Ma non è finita qui: «Dopo l’oliazione, mettiamo un po’ di acqua micronizzata sotto forma di vapore che consente di togliere le impurità. Dopo questo step, assai piacevole, viene applicata una maschera di erbe ayurvediche selezionate sulla base dei problemi della cute». Il tutto viene poi fatto riposare e chiuso in una foglia di banano che ha proprietà antibatteriche e lenitive. Qualora non fosse disponibile una foglia di banano, si può utilizzare carta di riso. «Dopo la posa, bisogna risciacquare il tutto ma va utilizzato uno shampoo specifico senza siliconi e senza parabeni».

Le erbe

Secondo l’ayurveda, le maschere e cioè appunto le shiro lepa, sono uno dei modi più efficaci per rendere bello il capello. Le polveri che, in genere vengono usate ma che, come detto, variano a seconda del tipo e del problema dei capelli, sono polveri di erbe come amalaki, skicacai, aswaganda, cassia, tulsi, giloy, triphala, manijstha, brahmi, fieno greco. Queste maschere vanno applicate dalle radici alle punte dei capelli e vanno lasciate in posa almeno per 30 o 40 minuti. E poi, si può risciacquare il tutto.

Le protezioni

Interferendo con gli oli naturali del cuoio capelluto, gli agenti inquinanti e i raggi Uv danneggiano i follicoli dei capelli. Inoltre, seccano e opacizzano la chioma. Va poi aggiunto che l’eccesso di alcol e di fumo di sigaretta può aggravare il problema provocando una significativa perdita di capelli. Indossare una cuffia o un foulard per proteggere i capelli quando si esce o si nuota in acque colorate, sarebbe il top. Ultima raccomandazione: per avere capelli sempre lucidi, secondo l’ayurveda, quando si va al sole, sarebbe meglio applicare prima un olio.