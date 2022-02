ANCONA - Intervento piuttosto difficile quello effettuato questo pomeriggio intorno alle ore 17 dalla Croce Gialla in un appartamento in zona Piano con un uomo di 70 anni che ha accusato una crisi respiratoria. A rendere difficili le operazioni di soccorso il perso (oltre 180 chili) dell'uomo così è stata chiesta anche la partecipazione dell'automedica e dei vigili del fuoco con il settantenne portato in codice rosso all'ospedale di Torrette.

