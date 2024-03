SANT’ELPIDIO A MARE In Croce Azzurra torna il sereno e il presidente Roberto Mazzoni resta in sella fino a naturale scadenza, prevista per l’estate del prossimo anno. Si è chiuso così domenica mattina, in un’assemblea in cui il 90% dei volontari ha rinnovato la fiducia al direttivo in carica, lo strappo iniziato lo scorso gennaio. Nelle prime settimane del 2024, Mazzoni aveva convocato un’assemblea straordinaria presentandosi da dimissionario, come il suo segretario Diego Brutti.

Le voci

Una decisione dirompente, dovuta alle troppe voci critiche, da parte di militi e dipendenti, che sarebbero circolate sull’operato dell’associazione. La pubblica assistenza di certo non si è fermata in questi due mesi, le dimissioni di Mazzoni sono rimaste congelate in attesa di una nuova assemblea e nel frattempo l’Anpas regionale le ha respinte. Serviva però un passaggio formale per scrivere la parola fine su un periodo di tensioni e il presidente è stato confermato a larghissima maggioranza. All’incontro sono intervenuti anche il vicepresidente regionale di Anpas Marche, Matteo Caproli e il coordinatore provinciale Gilberto Belleggia. Da entrambi è arrivato un richiamo all’unità, a risolvere all’interno dell’associazione qualunque incomprensione. «Una reciproca collaborazione è fondamentale per il buon andamento dell’associazione, c’è un lavoro impegnativo da svolgere, ma lavorando insieme si fa il bene comune. Se ci sono questioni da risolvere affrontatele internamente, perché andare avanti con un clima teso è logorante». Rasserenato dalla rinnovata fiducia, il presidente Mazzoni fa il punto dei progetti in corso. «La Croce Azzurra è in salute, ha una situazione economica solida e stiamo per procedere all’acquisto di una nuova ambulanza e a realizzare una tettoia esterna per i mezzi di soccorso. Devo dire che dopo l’assemblea di due mesi fa, in cui mi presentai dimissionario, si è respirato un clima decisamente più tranquillo, è questo lo spirito che serve per fare tutti del nostro meglio». La pubblica assistenza ha anche ricevuto sabato sera, nel corso di una conviviale organizzata dall’Ordine dei cavalieri di Malta, un riconoscimento per aver contribuito attivamente alla raccolta di aiuti a favore della popolazione ucraina. Tra gli obiettivi di quest’anno, si punta con decisione sulle nuove generazioni.

I progetti

La Croce Azzurra parteciperà all’organizzazione delle Vacanze del volontariato, ospitando giovani interessati a trascorrere il periodo estivo nella zona, coniugando attività sociale e villeggiatura. È partita poi la costituzione di un gruppo giovani interno all’associazione, che conta già una quindicina di componenti. «È un progetto in cui credo molto – conclude il presidente Mazzoni – Portare i ragazzi è più facile se sono proprio i loro coetanei, che sanno parlare lo stesso linguaggio, a farli partecipare. Il nostro compito è quello di coinvolgerli, formarli, responsabilizzarli progressivamente ad avere un ruolo attivo, farli collaborare con altre associazioni di volontariato. Sono sicuro che questa realtà ci darà soddisfazioni in futuro e contribuirà alla crescita della Croce Azzurra».