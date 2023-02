SANT’ELPIDIO A MARE Un lutto improvviso ha sconvolto ieri mattina la comunità elpidiense e spento l’allegria dei festeggiamenti di Carnevale, tanto da portare all’annullamento di diverse iniziative programmate per il fine settimana. È stato trovato senza vita nella sua abitazione a Casette d’Ete Massimo Rapari, un quarantenne, molto conosciuto a Sant’Elpidio a Mare per l’impegno nell’associazionismo e nel volontariato.

