Incidente a Porto San Giorgio, schianto auto-moto: arriva l'elisoccorso, Croce Azzurra sul posto

PORTO SAN GIORGIO - Tremendo incidente a Porto San Giorgio, schianto auto-moto in zona Mc Donald's, sulla strada Statale 16 adriatica sud. Sul posto, vista la gravità, è intervenuta la Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

Arrivato anche l'elisoccorso

In zona è poi atterrata anche eliambulanza. Preoccupano le condizioni del centauro (che non sarebbe comunque in pericolo di vita), portato a Torrette per precauzione. Intervenuta anche al polizia, problemi alla circolazione per alcune ore almeno fino alle 18.30.