FERMO - Multe e controlli, cresce il lavoro della polizia locale che traccia anche il primo e parziale bilancio 2023: tra posti di controllo, verifiche documentali e ricostruzione dei sinistri stradali, manda agli annali un arco temporale da gennaio a maggio decisamente ricco di risultati. Gli agenti del comandante Vittorio Palloni, tra le altre contestazioni effettuate, evidenziano anche la presenza di due verbali per guida con patente mai conseguita, infrazione colpita da una multa da ben 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. A seguito del rilievo di un sinistro stradale, gli agenti fermani hanno inoltre accertato che uno dei conducenti coinvolti guidava anche con la patente revocata.

L’anno



Nel periodo considerato, tra le pagine dei report in seno alle divise fermane si delinea anche un incauto affidamento di un veicolo a persona priva di patente; 3, invece, i soggetti denunciati all’autorità giudiziaria fermana per reiterata guida con patente mai conseguita, fattispecie di rilevanza penale che fa scattare l’automatica sanzione accessoria del sequestro del veicolo per la confisca. Da sottolineare anche l’esecuzione di un articolo 187, vale a dire la guida in stato di alterazione psicofisica causata dall’uso di sostanze stupefacenti, materia anche in questo caso di natura penale affiorata agli occhi degli agenti al seguito delle indagini effettuate durante la ricostruzione di un incidente. Ma i dati veramente allarmanti sono altri: il quadro infatti prosegue con ben 25 sequestri a carico di veicoli sorpresi a circolare privi dell’assicurazione: in questo caso si procede con un’altra multa salata di 866 euro. 119, poi, le mancate revisioni accertate, tre quelle ripetutamente omesse, 2 le revisioni non effettuate a veicoli già colpiti da precedenti provvedimenti per omessa revisione, dunque con un veicolo sorpreso su strada in stato però di sospensione dalla circolazione. In questo caso la multa sfiora i 2mila euro e scatta anche il fermo dell’auto per un tempo pari a 90 giorni.



Il futuro



Un quadro, quello che emerge dal report, sempre più preoccupante. In sostanza aumenta a dismisura chi guida senza assicurazione o senza aver effettuato la revisione, nella speranza di non incappare mai nei controlli. Comportamenti a rischio in caso di incidente: basti pensare cosa potrebbe significare essere coinvolti in un sinistro con un’auto non assicurata.