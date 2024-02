Attività commerciali non in regola con le norme sulla sicurezza: sanzioni e denunce

FERMO - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno, hanno concluso un accesso ispettivo presso una ditta calzaturiera con sede a Fermo.

Durante questa operazione è stata riscontrata un'omessa conformità delle uscite di sicurezza, con gravi rischi per i dipendenti. Di conseguenza, il titolare dell'impresa è stato deferito in stato di libertà, e sottoposto alle regole previste dalla normativa vigente. Inoltre, è stata elevata un'ammenda pari a 7.000 euro come sanzione per l'omessa conformità.

In un'altra circostanza, sempre a conclusione di un'attività ispettiva, si è riscontrata l'omessa conformità delle uscite di sicurezza presso una ditta di produzione di pasta con sede ad Altidona. Anche in questo caso, il titolare dell'azienda è stato deferito in stato di libertà e sono state elevate ammende per un importo pari a circa 7.000 euro.