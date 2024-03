PORTO SAN GIORGIO Al via il restyling delle piazze. Si parte con piazza Torino e si procederà con la sistemazione delle piazze principali. L'intervento va a braccetto anche con la decisione di pensare ad un nuovo volto per un'altra piazza strategica, quella di piazza Gaslini. Tanti i giochi rotti e da sostituire, il sindaco Valerio Vesprini dice: «Un po' alla volta penseremo a tutte le piazze».

Il debutto

«Inizieremo con la riqualificazione delle piazze - spiega - e partiremo da piazza Torino. Contiamo d'iniziare entro l'estate. Ci occuperemo di una riqualificazione a piazza Torino, con nuovi giochi e ripristino di quelli già rotti o rovinati nel corso degli anni». Mesi fa, erano infatti arrivate segnalazioni circa lo stato di abbandono in cui versava la piazza, con giochi rotti e altalene fuori uso, piazza che tra l'altro durante il giorno è sempre meta dei giochi di diversi ragazzi e giovani, essendo anche molto vicina alle scuole. «Come era stato anticipato - conferma Vesprini - andremo verso una riqualificazione a partire dalla manutenzione».

Gli appelli

Le segnalazioni in Comune continuano ad arrivare a centinaia, da parte dei cittadini. Un'altra piazza molto frequentata e per questo da tenere d’occhio è la pineta Salvadori, dove da circa un anno è stato segnalato un gioco distrutto e dove sono già stati rimossi i giochi che versavano in condizioni pericolose per i bambini. Verranno prima messi in sicurezza tutti i giochi già presenti, eliminati quelli pericolosi e sostituiti con i nuovi. I tempi dipenderanno, quasi esclusivamente, dal reperimento delle somme utili ad ordinare nuovi giochi.

La cifra

Per il momento, in bilancio ci sono circa 10mila euro che serviranno allo scopo, ma ne saranno necessari di ulteriori, per riparare a tutte le segnalazioni spalmate nei parchi giochi. Si cercherà almeno di far funzionare le altalene, piazza Torino al momento è la più ammalorata. Parallelamente, si provvederà anche alla cura del verde e alle manutenzioni, quest'anno l'inverno è stato anomalo, sta già ricrescendo l'erba, problema che prima si ripresentava non prima di marzo inoltrato, dunque quest'anno è possibile che gli sfalci e la cura del verde vengano anticipati.

L’attività

Prosegue il monitoraggio del territorio, nei giorni scorsi in via preventiva è intervenuto il Consorzio di bonifica per la manutenzione ordinaria del fosso di via Michelangelo e via Galilei. Dalla giunta sono state approvate le linee guida utili alla realizzazione del progetto di piazza Gaslini, con risorse per 200mila euro. Verrà installata una palestra all'aria aperta utile alla pratica dello sport, oltre a vari giochi per bambini, ai quali di aggiungerà la riqualificazione dei percorsi e delle panchine esistenti.