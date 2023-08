FABRIANO - Fabriano torna al centro del mondo dei giochi di ruolo. Dal 24 al 27 agosto l’edizione numero 33 della Fabcon trasformerà la città della carta nella capitale italiana dei giochi di ruolo. La Fabcon è organizzata dall’associazione Lokendil, nata nel 1994, da sempre il motore della convention che nel corso degli anni ha sempre saputo trovare stimoli e spunti per avvicinare nuove generazioni di appassionati.



Gli appassionati



Attesi in città tanti appassionati (circa 450, in crescita rispetto allo scorso anno e provenienti da tutta Italia) con biglietti per le partite quasi praticamente esauriti a poche ore dalla messa in vendita sul sito dell’associazione fabrianese. 200 le partite previste, 90 master per sviluppare tutte le storie che Lokendil e altre associazioni di gioco porteranno in scena. Tema di questa edizione i “Mostri”. Avversari da affrontare, metafore di ciò che ci spaventa di noi, della società e del mondo in cui viviamo, i “Mostri” sono i necessari (contro)protagonisti delle storie. Nel programma troveranno spazio i più grandi classici del gioco di ruolo, con al centro delle attenzioni dei giocatori il più grande torneo de “Il richiamo di Chtulhu” d’Italia e forse anche d’Europa. «Fabcon – spiega il presidente della Lokendil Manfredi Mangano - nasce come piccolo ritrovo di appassionati, ma abbiamo lanciato un percorso di crescita che l’ha resa un appuntamento nazionale; i master di tutta Italia si trovano a Fabriano. Si viene alla Fabcon per immergersi nella fantasia, giocando dalla mattina alla mattina successiva, per 4 giorni interi».



I main event



5 “main event”, tante partite e anche possibilità di “avvicinamento” al gioco di ruolo con partite introduttive pensate per i neofiti, o quasi. Previsti anche incontri con autori e un workshop. Il primo si terrà al Centro Sociale Città Gentile sabato 26 agosto alle 18,30, e sarà dedicato ai Mostri nella Cultura di Massa, dal romanzo gotico alle serie tv, con la partecipazione della scrittrice e docente della Scuola Holden Lorenza Ghinelli e della direttrice artistica del festival PopSophia Lucrezia Ercoli. Il 27 agosto, domenica, stesso posto stessa ora, Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, pioniera dei generi fantasy e horror in Italia, che presenterà il suo romanzo “Il Senzacoda” e si confronterà con Clelia Conti, del Festival Fiabola, sul tema dei Mostri nelle Favole.



L’Artist Alley



Il programma della convention include anche un laboratorio di scrittura creativa e character design, e la prima Artist Alley dedicata al gioco di ruolo, poi 8 tra artisti freelance, collettivi e collaboratori di case editrici presenteranno le loro opere e artwork all’interno del Palazzo del Podestà. Per l’anno 2023, la convention ha collaborato anche con le scuole del territorio, il Liceo artistico Mannucci ha infatti svolto un contest per la realizzazione della t-shirt ufficiale dell’evento, vinto dalla studentessa Alice Armezzani. Annunciata anche una convenzione con il convitto dell’istituto agrario “VIvarelli”, ulteriore tassello in più nell’accoglienza che si va ad aggiungere alle convenzioni già stipulate dalla Lokendil.