Caso Ariston, Fiorello: «Pensavo l'avesse confiscato Amadeus. Se Putin non ci ripensa noi nazionalizzeremo in russo Pupo»

Solo Fiorello, con una battuta fulminante, poteva alleggerire il carico. Il conduttore di VivaRai2 ha spiegato caso Ariston, filiale russa nazionalizzata da Putin: «Quando ho letto "confisca l'Ariston" ho subito pensato ad Amadeus, invece parliamo di uno meno pericoloso, Putin» ha sdrammatizzato Fiorello.

« Lo chiameremo Puposki »

«L'Italia alza la voce? Immagino Putin nel suo ufficio a ridere - ha poi continuato Fiorello - per intimidire la Russia pare abbiano mandato addirittura una foto di Crosetto in 3D. Spero la cosa si risolva, altrimenti dobbiamo trovare cose russe da nazionalizzare in Italia. Ce l'ho: Pupo! Lo chiameremo Puposki: o ci ridate l'Ariston o non vi diamo Pupo».