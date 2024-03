PORTO SANT'ELPIDIO Crolla il tetto di una casa al Borgo Marinaro, in centro. Allarme in via IV Novembre ieri mattina. Tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fermo, all’opera una squadra di pompieri muniti di autoscala. Due persone sono state soccorse e trasportate all'ospedale, madre e figlio. Lei 85 anni, lui 60. Per il soccorso è intervenuto il personale della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio con due ambulanze e l’automedica del 118. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso del Murri per accertamenti ma, per fortuna, non sono rimasti feriti. Sono però stati evacuati, perché la casa è stata dichiarata inagibile.

L’impegno

Risolvere il problema di un nuovo tetto sopra le loro teste non è stato facile come si pensava in un primo momento, perché l’anziana è allettata, non riesce a muoversi. Del problema si è subito interessato l’assessore Enzo Farina, che conosce la famiglia e si è precipitato sul posto, ha fatto una serie di telefonate e, constatata l'impossibilità di trovare per i due ospitalità dai parenti, si è attivata l'opzione B che è andata in porto. I due si trovano ora in una struttura ricettiva. Il tetto sfondato appartiene a una delle case storiche di Porto Sant’Elpidio, del Borgo Marinaro, una delle prime costruite dai pescatori che arrivarono tanti anni fa al Porto che oggi è diventato secondo Comune della Provincia.

Il Comune

Dall'amministrazione comunale passa il messaggio che madre e figlio non saranno lasciati soli. I vigili del fuoco hanno redatto un rapporto, presentato al Comune e alla Prefettura. L’intervento di messa in sicurezza si è protratto per ore, la casa è stata isolata con nastro segnaletico bianco e rosso. L’allarme al 115 era scattato intorno alle 10. Non era prevedibile un fatto del genere ma c’erano, a quanto pare, criticità a monte, considerando che è sfondato anche il tetto della casa di fianco. In pratica queste casette dei pescatori sono collegate internamente, quando confinano, e di conseguenza può venire meno la tenuta della muratura in certe circostanze. Fortunatamente non ci sono stati feriti, come dicevamo, ma è stata tanta la paura. Ad ogni modo la tempestività dei soccorsi e l’intervento della macchina amministrativa ha riportato la situazione alla normalità. Purtroppo alcune abitazioni del Borgo Marinaro si trovano ancora in condizioni critiche, sono ormai datate e da riqualificare.

Le prospettive

Negli ultimi anni, comunque, grazie anche allo sviluppo del turismo, molte case sono state sistemate e alcune di esse adibite anche a B&B, con richieste sempre più numerose durante la bella stagione, visto che dal quartiere a ridosso della linea ferroviaria si raggiungono sia la spiaggia che il centro cittadino in pochissimi minuti.