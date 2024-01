Crolla casa disabitata nella notte, mattoni e calcinacci sulla strada: chiusa la provinciale 80 a Monte San Giusto. Le foto

MONTE SAN GIUSTO Crolla una casa disabitata, chiusa la strada Provinciale 80 a Monte San Giusto. L'allarme nella notte, in località San Rustico, è stato lanciato da una automobilista che stava percorrendo la strada e ha trovato la carreggiata invasa dai mattoni.

L'ordinanza

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Provincia. Non sono stati registrati feriti. Questa mattina il sindaco Andrea Gentili ha avvisato la cittadinanza che "la Strada Provinciale 80 (cimitero) all’altezza dell'incrocio con via Piani Ete, è chiusa alla circolazione di auto e mezzi pesanti per il crollo di un edificio adiacente alla carreggiata.

La strada resterà chiusa fino a nuova comunicazione della Provincia".

Il dettaglio

E’ stata chiusa temporaneamente al traffico la strada provinciale 80, tra i Comuni di Monte San Giusto e Monte San Pietrangeli a seguito del crollo di parte di un vecchio edificio che costeggia la carreggiata. Il dirigente dell’ufficio Viabilità della Provincia, Matteo Giaccaglia, insieme ai tecnici provinciali sono immediatamente intervenuti sul posto per verificare la situazione e chiudere la strada all’altezza del Km 2.8 (incrocio con via Piani Ete). Tutte le decisioni sono state concordate con i sindaci di Monte San Giusto, Andrea Gentili e di Monte San Pietrangeli, Paolo Casenove anche loro presenti per un sopralluogo. E’ stato contattato il proprietario dell’immobile, che ora dovrà essere demolito, e si sta lavorando per riaprire la strada il prima possibile.