FERMO - Bene in Kazakistan. Ora in Germania e poi la sfida russa. Da giovedì 28 febbraio al 1° marzo, 90 marchi italiani tra calzature, pelletteria e abbigliamento hanno esposto alla manifestazione fieristica “La moda italiana@Almaty” in Kazakistan. Una fiera in crescita perché il Kazakistan è diventato un hub importante per quell'area geografica. E anche i primi commenti che arrivano da Almaty confermano questo trend.

I commenti

«Un primo bilancio del salone è piuttosto positivo» esordisce Luca Guerrini del calzaturificio Blue Star di Montegranaro. Che poi prosegue: «L’affluenza è stata buona da parte dei clienti locali. Poiché la stagione invernale non è arrivata, se non nell’ultimo mese, le aspettative non erano altissime ma ciò nonostante gli acquisti ci sono stati e come sempre i clienti hanno apprezzato il prodotto made in Italy». Anche Loredano Corvaro, responsabile Russia e Csi per il calzaturificio Vittorio Virgili di Sant’Elpidio a Mare è sulla stessa linea: «C'è stata una discreta presenza di clienti. A livello numerico forse leggermente inferiore rispetto all'edizione di un anno fa. Ma questa volta li ho visti più decisi e convinti della scelta. Molto probabilmente le vendite di questa stagione invernale sono state buone e quindi i buyer sono tornati a fare acquisti. Il giudizio finale è positivo. E noi siamo soddisfatti». Giudizio positivo anche per Marino Fabiani, titolare dell’omonimo calzaturificio con sede a Fermo, che segnala come la concomitanza di Aymod in Turchia abbia eroso qualche presenza.

L’idea

«Quella di Almaty è sicuramente una fiera da ripetere. È bello poter incontrare i clienti senza dover parlare di sanzioni e altro», osserva Fabiani. Gran parte degli espositori fermani presenti ad Almaty ha già lo sguardo rivolto alla prossima edizione di Obuv. La fiera della calzatura e della pelletteria che si svolgerà a Mosca dal 12 al 15 marzo. Prima del volo verso Mosca, il calendario degli appuntamenti fieristici propone Shoes Düsseldorf da oggi a martedì prossimo con 545 spazi espositivi occupati di cui 157 da marchi italiani.