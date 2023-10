Tetto della chiesa crolla durante il battesimo, 9 morti, anche un neonato. Si cercano 20 dispersi VIDEO

Tragedia durante la celebrazione di un battesimo nella chiesa di Santa Cruz nella città di Ciudad Madero, in Messico. Era tutto pronto per la cerimonia quando il tetto della struttura è crollato travolgendo un centinaio di fedeli. Il bilancio provvisorio del crollo è di 9 morti, compreso un neonato, 20 dispersi e 50 feriti. Lo rendono noto le autorità, citate dai media locali. «Nove persone sono morte» nella città costiera di Ciudad Madero, ha detto in un comunicato un portavoce del governo dello stato di Tamaulipas.

Tetto crollato durante il battesimo

Sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti e la ricerca di sopravvissuti.