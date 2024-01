Fano, paura in classe: porzione di intonaco fonoassorbente si stacca all'interno della primaria Gentile. Interdette 4 aule

FANO - L’amministrazione comunale di Fano ha comunicato che nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 gennaio, alla scuola primaria “Gentile”, si è verificato il distacco di una porzione della superficie di circa 40x40 cm di intonaco fonoassorbente all’interno di un’aula del primo piano. Il distacco ha, comprensibilmente, provocato molta paura, ma nessun danno a cose e persone.

Il sopralluogo

Si è immediatamente provveduto a un sopralluogo congiunto del Comune di Fano e della Dirigenza scolastica per verificare quanto accaduto. L’episodio si è verificato in una zona dove era stata eseguita una precedente riparazione e, da una prima ipotesi, il fatto è da imputarsi ad una presenza occulta di umidità che nel mese di agosto scorso non era evidente. In via cautelativa si è disposta, in accordo con il Dirigente scolastico competente, l’interdizione temporanea del corridoio e delle quattro aule del primo piano del plesso per procedere, nelle prossime ore, a una puntuale verifica dell’intonaco fonoassorbente di tali spazi.

Il controllo più esteso

Infatti, pur se l’episodio risulta circoscritto a un’unica aula, si è unanimemente condiviso di procedere comunque a un’azione di controllo estesa a tutto il piano così da poter consentire un rientro in piena sicurezza e serenità per gli studenti, gli insegnanti, il personale ausiliario e le famiglie.

Nel frattempo le bambine e i bambini delle tre classi presenti negli spazi di cui sopra saranno ospitati in altre aule disponibili all’interno della struttura scolastica. Si sta già programmando un intervento volto a garantire, con una controsoffittatura degli spazi, la totale sicurezza, oltre che il decoro, delle aule potenzialmente interessate. Al sopralluogo e alla prima verifica hanno partecipato l’Assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori, l’Assessore ai Servizi Educativi Samuele Mascarin, personale dell’Ufficio Tecnico e la ditta incaricata, nonché la Dirigente dell’I.C. “Gandiglio” Dott.ssa Melania Martellacci.