Porto Sant'Elpidio, crolla una parte del tetto di una casa: evacuate due persone

PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme stamattina in via IV Novembre, nel Borgo Marinaro di Porto Sant'Elpidio, dove è stato segnalato il parziale crollo del tetto di un'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco per effettuare le verifiche. La casa è abitata, per fortuna non ci sono stati feriti.

E' intervenuto anche l'assessore alla Sicurezza Enzo Farina. In corso di accertamento le cause di quanto avvenuto. Il lavoro dei pompieri ora si dovrà concentrare sulle misure da prendere per mettere in sicurezza lo stabile. Per ora evacuati l'anziana madre e il figlio.