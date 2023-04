Monopoly Capri, ecco il nuovo gioco dell'estate. La versione dedicata all'isola azzurra grande protagonista in tv

Monopoly Capri che si avvale del patrocinio del comune di Capri si appresta a diventare il gioco dell’estate. Torna in campo quel divertimento che ha affascinato negli anni passati intere generazioni, che si arricchivano…al tavolo da gioco e diventavano milionari riempendosi le tasche delle finte banconote, che li facevano sentire uomini di finanza, scaltri banchieri, ed esperti capi d’industria.

Il Monopoly, che ancora oggi è un raffinato regalo per coloro che snobbano la tecnologia, è sbarcato anche a Capri grazie alla società multinazionale Monopoly Luxury Line. La società multinazionale dei giochi da tavolo, che ha riportato in auge il gioco più distribuito al mondo, che in Italia viene dedicato alle più importanti località di vacanza, partendo dalla Versilia sino ad approdare sull’isola azzurra.

Quello dedicato a Capri è protagonista nel programma televisivo “La Dolce Vita” in onda sul canale 10 del digitale terrestre, che ha avuto ospiti in studio tra cui diversi operatori turistici capresi tra questi Michela ed Arianna de Martino, patron del ristorante da Paolino, Gabriella e Mariateresa Aprea di Chantecler e la giovane imprenditrice creatrice di essenze capresi “Lucertola Blu” Anna Mameli Bonatti.

«Non potevamo resistere al cambiamento» afferma il project manager Monopoly Luxury Line, Mario Maione Jr, della nuova linea che già sta spopolando grazie al suo rinnovamento che risponde alle più moderne aspettative del mercato. I Monopoly del III millennio stanno raccogliendo un grosso successo sul mercato grazie al nuovo look che è stato completamente disegnato in Italia in collaborazione con la multinazionale DIMIAN, curati in ogni dettaglio si ispirano alle mete vacanziere più ambite del bel paese. «E dopo il successo raccolto la scorsa estate con il lancio del Monopoly Forte dei Marmi - sottolinea il project manager Maione Jr - oggi ci avviamo a conquistare il vacanziere caprese, che si appassionerà sicuramente al Monopoly Capri, vista la grande adesione che abbiamo raccolto nel top dell’imprenditoria locale e che hanno voluto partecipare all’iniziativa apponendo delle carte da gioco formato monete con i marchi dei loro brand».

In spiaggia, al bar, in ville, in alberghi e case private la moda di quest’estate, secondo gli obbiettivi che i soci della Monopoly Luxury Line si sono posti, è quella di vedere all’opera turisti e vacanzieri che si sfidano nel sofisticatissimo gioco. L’elegante scatola che contiene tutti gli elementi del Monopoly e unitamente alle carte da gioco dei brand sovraimpresse le immagini dei brand capresi che hanno aderito, a partire da Chantecler Capri al lussuoso Hotel Punta Tragara, dalla Canzone del Mare a Luigi ai faraglioni, dalla gioielleria La Campanina, dai profumi Carthusia e Virginia Gioielli alla storica boutique La Parisienne in piazzetta, Da Paolino al Laboratori Capri con i capi creati da Michele de Martino. A cui si aggiungono il top della gastronomia anacaprese come Gelsomina alla Maigliere, il Ristorante Due Pini e il mitico lido faro sull’estremità dell’isola a Punta Carena. E saranno proprio le immagini di queste icone dell’isola, quasi una guida privilegiata, che i giocatori infatti, al posto delle usuali caselle, troveranno attività di altissimo livello come hotel 5 stelle lusso, splendide boutiques e ristoranti stellati, riportate sulle carte da gioco del Monopoly Capri a sancire il successo della scatola giocattolo le cui immagini sono state realizzate dall’artista Beatrice Romani.

La data fissata per la presentazione ufficiale di Monopoly Capri è stata stabilita per il 17 giugno p.v. annuncia Maione Jr il project manager che rivela: «Con il Monopoly Capri abbiamo realizzato il prodotto più bello della linea luxury, queste scatole non vogliono essere semplici giochi ma elementi di design esclusivi, prodotti in tiratura limitata e distribuiti con grande attenzione». A Capri è già scattata la caccia alla prenotazione per assicurarsi il gioco da tavolo tutto dedicato all’isola azzurra.