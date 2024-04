Napoli, traghetto urta contro banchina al Molo Beverello: 29 feriti. Incidente forse causato da una folata di vento

Incidente a Napoli, al Molo Beverello, dove una nave ha urtato la banchina durente le operazioni di ormeggio. Si tratta del traghetto veloce "Isola di Procida", proveniente da Capri, dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri. Ferite una trentina di persone, nessuna in codice rosso, tutte in codice giallo o verde.

A bordo c'erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri. Diversi feriti sono stati assistiti sul posto dal 118, alcuni di loro trasportati negli ospedali più vicini con traumi maxillo-facciali. Al momento dell'impatto, all'arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell'impatto violento.

Nave contro banchina a Napoli: cosa è successo

Dalla compagnia di navigazione affermano che l'impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico. La compagnia sta attivando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente. A bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.

L'ipotesi della folata di vento

A provocare l'incidente potrebbe essere stata una folata di vento. La nave "Isola di Procida" era partita da Capri alle 9.05: in mare c'erano onde alte circa due metri e raffiche di vento che consentivano però la navigazione.

Mentre la nave attraccava al Molo Beverello a Napoli, una folata di vento l'ha "scarrozzata" facendola sbandare. Le persone che si trovavano nel salone sono finite a terra.

In base all'aggiornamento del bollettino medico fornito dalla Asl Napoli 1 Centro, sono 29 in totale i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli. La stessa Asl precisa che ci sono ancora alcuni feriti in fase di valutazione. Trauma maxillo facciale, policontusioni, lesioni le diagnosi per i feriti portati in ospedale. 7 feriti sono stati portati al Cardarelli, 2 all'Ospedale del Mare, 2 al Cto, 2 al Fatebenefratelli, 3 a Villa Betania, 11 al Pellegrini.

Il traghetto veloce "Isola di Procida"

Il traghetto veloce "Isola di Procida", in servizio per Caremar, è un'imbarcazione monocarena di Classe Acquastrada TMV70. Varata nel 1999 questa nave è lunga 71 metri, composta da tre ponti, due per i passeggeri e uno per i veicoli e serve attualmente le rotte del Golfo Di Napoli. Raggiunge una velocità di crociera di 25 nodi, trasportando 520 passeggeri e 57 automobili.