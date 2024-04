Blake Lively contro Chi, il settimanale pubblica le sue foto con le figlie e lei si infuria: «Levate questa spazzatura e vergognatevi!»

Blake Lively è sempre stata molto riservata sui suoi figli. L'attrice di Gossip Girl, sposata con Ryan Reynolds dal quale ha avuto 4 figli, non ha mai mostrato i volti dei bambini, nonostante sia spesso inseguita dai paparazzi. I magazine e i media statunitensi hanno sempre rispettato questa scelta e hanno oscurato i volti dei bambini. Ciò non si può dire del settimanale italiano Chi che, invece, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che ritraggono Blake insieme alle figlie a Capri. La reazione dell'attrice statunitense non si è fatta attendere.

La risposta di Blake Lively

Blake Lively ha immediatamente risposto con un commento di fuoco al post di Chi Magazine che condivideva le foto in barca dell'attrice con i suoi figli, senza pixellare i volti dei minorenni: «Non ci sto, assolutamente.

Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini paparazzati senza consenso nè consapevolezza. Vergognatevi per aver postato queste foto. Sapevate bene che non stavano sorridendo a voi e che non vi stavamo salutando, non vi abbiamo visti. Questa è una falsa rappresentazione di ciò che è successo e lo sapete bene. A tutti quelli che sono rimasti scioccati da questi uomini adulti che inseguono bambini per delle foto (i paparazzi, ndr.), togliete il "segui" a questo account».

L'account del settimanale di Alfonso Signorini ha cancellato il post dopo qualche ora dall'avvertimento di Blake.