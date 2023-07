Alessandra Mastronardi, le foto delle nozze a Capri con Gianpaolo Sannino: la location, l'abito, il party, gli invitati e l'arrivo in barca

Dopo 17 anni di lontananza Alessandra Mastronardi è riuscita a sposare il suo primo amore, il dentista Gianpaolo Sannino. I due neosposi hanno scelto la camaleontica Capri per lo Yes I do. Ed è stato un matrimonio da favola. Trentasette anni lei, 42 lui Alessandra conosce Ginapaolo 17 anni fa dopo che aveva finito I Cesaroni. «Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: “Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare”», racconta a Vanity Fair. «E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile». Poi si sono rincorsi per una vita, ma solo due anni fa hanno avuto il coraggio di lasciarsi andare. così arriviamo all'8 luglio 2023, e al loro matrimonio.