Sesso orale sulla funicolare di Capri: la scena choc ripresa in video dalle telecamere di sorveglianza

CAPRI - Un episodio scandaloso su un mezzo pubblico, la funicolare di Capri. Un rapporto orale compiuto da una donna nei confronti di due uomini, durante il transito, il tutto ripreso anche dalle telecamere di sicurezza e postato sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, che solitamente sul suo account denuncia situazioni illecite in Campania.

Video osceno

"Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso. Non è questo il turismo che vogliamo", scrive l'autore della segnalazione a Borrelli, che prontamente rilancia il post. Dagli scatti ripresi e postati sui social si intuisce un rapporto orale, da parte di una donna che indossa un cappello, in ginocchio vicino ad uno dei due uomini in primo piano, mentre della presenza del secondo uomo non ci sono dettagli.