Meteo, le previsioni: arriva l'ex ciclone Oscar con grandinate e forti piogge, le zone a rischio

Meteo, le previsioni. L'Italia è pronta a celebrare l'estate. Eppure gli italiani continuano a controllare il meteo. Il motivo? Nelle prossime ore il meteo sarà destinato a subire un parziale peggioramento per l'arrivo di forti rovesci anche temporaleschi che potranno colpire alcune regioni del nostro Paese.





Le previsione per la prossima settimana

La settimana si aprirà lunedì 12 giugno già con il rischio di forti temporali in particolare sull'arco alpino (e vicine pianure del Nord Ovest) e su buona parte del Centro-Sud a causa dell'ingresso di aria fredda in quota che destabilizzerà non poco l'atmosfera, con la possibilità pure di locali grandinate tra pomeriggio e sera, specie su Lazio e Campania, ma possibili anche in Piemonte.

Tuttavia, la nostra attenzione si concentra in particolare da mercoledì 14 in avanti quando l'ex-ciclone (simil Uragano) Oscar, in arrivo dall'Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo andando ad interagire con correnti fresche in discesa dal Nord Europa e il caldo umido già presente sul nostro Paese. Rischia di rinvigorirsi un insidioso ciclone mediterraneo: si tratta di una delle configurazioni più pericolose per le nostre latitudini perché può causare eventi meteo estremi.





Il tempo a Roma (11 giugno)

Bomba d'acqua a Sezze dove le piogge continuano a preoccupare i residenti locali e non solo. Ma anche a Roma e nelle altre zone della regione Lazio il clima sembra instabile. In molti si chiedono se questa estate arriverà o se dovremo abituarci a una stagione caratterizzata dall'alternarsi di sole e piogge.

Una domenica tempo variabile sulla città di Roma. Il mattino è stato caratterizzato da sole e nubi sparse, mentre tra pomeriggio e sera si sottolinenano spunti instabili associati a rovesci o brevi temporali. Temperature massime in risalita fino a 29/30°C. Instabilità diurna anche nel corso della nuova settimana, con un probabile peggioramento più organizzato attorno il 14-15 giugno.

Sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore.

Il temporale a Sezze

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3334m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Esplode l'instabilità, pesante e lungo temporale in atto in provincia di Latina, colpita in modo particolare la zona nei pressi di Sezze. Si stima che qui siamo caduti quasi 100 mm in poco più di 70 minuti.

Un violentissimo temporale ha colpito Sezze intorno all'ora di pranzo, una bomba d'acqua che ha mandato in tilt varie zone del territorio lepino. Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi ha appena diramato via social un messaggio di allerta: «Vi invito a non uscire di casa».

La situazione è particolarmente delicata nella zona di Suso. Ci sono auto bloccate per strada, completamente circondate dall'acqua, e ci sono anche case isolate. In alcuni punti la furia dell'acqua ha provocato smottamenti. A Sezze sono arrivati vigili del fuoco da Terracina e da Latina. Una squadra mìpartita dal capoluogo sta lavorando lungo l'Appia dove alcuni alberi sono caduti ostruendo la carreggiata.

La situazione nel Lazio (11 giugno)

Secondo 3bmeteo, la pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse.Nello specifico sui litorali settentrionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio;