Si chiude nella cantina e aggredisce i poliziotti: arrestato

I poliziotti sono intervenuti in via Giacomo Leopardi a Fuorigrotta per una segnalazione di giovane in escandescenze: una donna ha raccontato loro che il figlio, in forte stato di agitazione, si era chiuso in una cantinola, rifiutando i soccorsi degli operatori sanitari del 118.

Gli stessi operatori, dopo svariate richieste, avevano convinto l’uomo ad aprire la porta, ma lui aveva iniziato ad inveire e a spintonarli fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. P.D.N., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.