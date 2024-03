Numerosi furti tra Caserta e Fermo: arrestati i tre ladri acrobati dopo lunghe indagini

FERMO Tre ladri acrobati di origine albanese sono stati arrestati dai carabinieri. Nei loro confronti, la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato le indagini, contesta numerosi furti in abitazione commessi tra le province di Caserta e Fermo.

L'inchiesta

L'inchiesta partì da un furto in abitazione avvenuto a Vitulazio, nel Casertano, nel dicembre 2022; i carabinieri della locale stazione accertarono che fu in particolare un albanese, peraltro claudicante, ad arrampicarsi sui tubi del metano fino al primo piano di un palazzo, asportando fedi, orologi preziosi, collane, bracciali. In pochi mesi il ladro acrobata fu identificato, e poco dopo furono individuati anche i complici, tutti connazionali e bravi ad arrampicarsi attraverso grondaie o tubi del metano