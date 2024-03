Incidente sull'A14, uscita di Loreto riaperta dopo la chiusura al traffico. Coda in aumento (anche a Pedaso per lavori)

LORETO - Incidente sull'A14 Bologna-Taranto, chiusa l'uscita Loreto in direzione sud. L'uscita di Loreto è chiusa al traffico provenendo da Ancona per incidente. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Ancona sud.

Aggiornamento Ore 16.45

Coda in aumento. Loreto in entrata è chiusa al traffico verso Pescara per incidente. Entrata consigliata verso Pescara: Civitanova Marche.

Aggiornamento Ore 17.30

Riaperto il tratto. Il lunedì di passione per il tratto autostradale marchigiano non si esaurisce qui: tra San Benedetto e Pedaso segnalati poco fa 2 km di coda per lavori

+++Notizia in aggiornamento