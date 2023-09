Migranti, i Cpr dividono Stato e Regioni. Piantedosi: «Prefetti al lavoro». Ecco dove e quanto saranno operativi

L'emergenza sbarchi smuove la politica. Divisioni tra Stato e Regioni sui Cpr, i centri di permanenza e rimpatrio per i migranti. Molti amministratori locali sono contrari all'idea di istituire i Cpr, fortemente voluti dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Piantedosi, a Bologna per un vertice con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha spiegato che i prefetti sono al lavoro per vedere quali luoghi siano più opportunamente destinati ai Cpr. «Abbiamo avviato una ricognizione con i prefetti per vedere quali luoghi siano più opportunamente destinati a questo tipo di strutture». Così il ministro dell'Interno che ha dato «tempo per questo mese ai prefetti del territorio per effettuare le valutazioni».