Trova la carta di credito della madre e spende oltre 60mila euro in giochi per il cellulare. «Sono disperata»

Una ragazza di 13 anni in Cina ha speso quest'anno circa 64.000 dollari dei suoi genitori in giochi per dispositivi mobili, prosciugando i loro risparmi. Secondo Elephant News, un canale televisivo regionale nella provincia di Henan, Gong Yiwang ha saputo della folle spesa alla fine di maggio dopo aver ricevuto una telefonata da un insegnante del collegio di sua figlia, che temeva che la bambina fosse dipendente dai giochi dello smartphone. Quando Gong ha controllato il suo conto in banca, si è resa conto che era rimasta con un saldo di soli sette centesimi.

Il racconto

In seguito, ha scoperto che da gennaio a maggio sua figlia aveva speso circa 16.800 dollari per l'acquisto di account di gioco e quasi 30mila per acquisti in-game. La ragazza ha anche trasferito denaro ad almeno 10 compagni di classe che volevano acquistare gli stessi prodotti, portando la spesa totale ad oltre 60mila dollari. «Non avrei mai pensato che una ragazza di 13 anni potesse farlo.

Sono stordita e disperata, la mia testa sembra che stia per esplodere», ha detto Gong in lacrime a Elephant News.

La figlia di Gong ha detto di aver collegato la carta di debito di sua madre al suo cellulare. Ha riferito inoltre che la mamma le aveva detto la password dell'account in un'occasione precedente quando aveva chiesto di comprare un prodotto online. I suoi compagni, dopo essersi accorti che la giovane aveva la possibilità di acquisire tutti quei contenuti, hanno cominciato ad assillarla. E per questo, la ragazzina avrebbe ceduto.